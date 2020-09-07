Новые МФЦ откроют в трех районах Петербурга в 2021 году

Глава комитета по информатизации Станислав Казарин в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2021 год сообщил, что в городе планируется открыть четыре новых многофункциональных центра, передает "Фонтанка.ру".

Два центра планируется открыть в Приморском районе, по одному – в Колпинском и Московском. Уже существующий МФЦ в Красногвардейском районе будет расширен.

Также Казарин рассказал о планах Смольного по увеличению камер видеонаблюдения. По его словам, планируется до 2025 года установить примерно 180 тысяч камер "чтобы обеспечить непрерывную зону покрытия системы видеонаблюдения в местах проживания и движения к остановкам, к метро". Система камер фото- и видеофиксации, по задумке Смольного, также увеличится в 2021 году вдвое с нынешних 190.

"Нулевые чтения" бюджета начались в петербургском Заксобрании на минувшей неделе, 2 сентября. О том, как в первый день чтения проходили обсуждения за закрытыми дверями – в материале ЗАКС.Ру.