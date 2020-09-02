Бюджетные обсуждения за закрытыми дверями

В петербургском парламенте 2 сентября начались "нулевые чтения" проекта бюджета города. Это ряд совещаний депутатов и чиновников на тему расходования средств налогоплательщиков в 2021 году. Законодательное собрание решило, что журналистам на этом мероприятии присутствовать необязательно, и ограничило доступ СМИ под предлогом COVID-19. ЗАКС.Ру рассказывает главное, о чем говорили за закрытыми дверями в первый день "чтений".

Встречи не для всех

"Особый режим" в дни обсуждения бюджета действует в Законодательном собрании не для всех. Например, телевизионных журналистов в Мариинский дворец пускают. Для остальных проход закрыт - пресс-служба ЗакСа ссылается на постановление правительства Петербурга № 121, регламентирующее ограничения в период пандемии. О работе СМИ в этом документе нет ни слова.

Городской парламент за почти полгода борьбы с коронавирусом не придумал, как безопасно допускать журналистов к информации или как организовать трансляцию наиболее важных мероприятий в Мариинском дворце. Что касается бюджетных встреч, то тенденция на их закрытость была и раньше. На прошлогодних "нулевых чтениях" сотрудникам аппарата бюджетно-финансового комитета ЗакСа, на базе которого проходят совещания, строжайше запретили даже показывать журналистам раздаточные материалы с основной информацией от городских комитетов и районных администраций.

На этот раз именно благодаря таким материалам, попавшим в распоряжение ЗАКС.Ру, а также рассказам присутствовавших депутатов можно выстроить картину о том, с какими отчетами и предложениями чиновники пришли к депутатам. Был еще официальный релиз пресс-службы Заксобрания, но он как обычно состоял из цитат спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и краткой справочной информации.

Прогнозы по доходам

В ходе "нулевых чтений" руководители органов исполнительной власти просят депутатов выступить с предложением перераспределить финансирование в пользу вверенных им направлений работы. То есть обосновывают необходимость увеличить суммы, заложенные комитетом финансов в их части бюджетных расходов. Если сложить все предложения по проекту бюджета на 2021 год, получится 233 млрд рублей.

Макаров в своем вступительном слове призвал коллег из обеих ветвей власти уделить особое внимание медицине и образованию. Руководители соответствующих профильных комитетов выступят в Мариинском дворце в четверг и пятницу соответственно. А первый день "нулевых чтений" открыли представители комитетов по экономической политике, по тарифам, финансов и имущественных отношений, а также регионального управления Федеральной налоговой службы. Депутату от КПРФ и члену бюджетно-финансового комитета Ирине Ивановой показалось, что по ряду моменту выступавшие противоречили друг другу:

- Комитет финансов сказал, что уровень инфляции у нас будет примерно 3% на конец года. А комитет по тарифам заявил, что на уровне инфляции увеличатся тарифы - на 3,5%.

Кроме того, по ее словам, региональное УФНС более позитивно смотрит на ближайшие перспективы по доходам, чем комитет финансов. Комфин прогнозирует доходную часть бюджета по итогу 2020 года на уровне 545,3 млрд, расходную - 656,5 млрд рублей.

- Представители налоговой службы сообщили, что потери для бюджета будут не такие большие, на уровне 2019 года. Но осенью бюджет надо будет обязательно корректировать, потому что на 21 млрд увеличатся доходы бюджета, связанные только с налогами. Дальше выступает комитет финансов, который говорит, что доходы бюджета так не увеличатся - они останутся на уровне 545 млрд рублей, - рассказала Иванова.

Эту информацию подтвердил заместитель председателя БФК, депутат от "Единой России" Андрей Васильев. Оценки УФНС он назвал "неоправданно благожелательными", признавшись, что ему ближе традиционно консервативные рассчеты Комфина.

- Непонятно, какие тенденции будут, - продолжил Васильев. - Есть увеличение по НДФЛ, потому что и Российская Федерация, и город предпринимают усилия, чтобы заработная плата хотя бы чуть-чуть подросла. Но мы просели по налогам на прибыль. Я думаю, что тенденция будет понятна к окончанию третьего квартала. Сегодня никто в мире не может предсказать, как пойдет развитие пандемии. Это накладывает на нас определенные обязательства, мы должны с трезвой головой смотреть на все это и должны быть готовы к различным сценариям развития событий.

Глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков рассказал депутатам, что за счет продажи и аренды государственного имущества КИО ожидает получить в 2020 году 17,5 млрд рублей. Это на 3,5 млрд ниже итогов 2019 года и на 2,3 млрд ниже, чем ожидалось в 2020 году изначально. Наверстать упущенное комитет намерен уже в следующем, 2021 году.

Чего хотят районы?

Во второй половине первого дня "нулевых чтений" выступили руководители нескольких районных администраций города. По словам присутствовавших депутатов, озвученные ими доппотребности не сильно отличались от предложений, которые озвучиваются районами каждый год: капитальный ремонт, ликвидация свалок, ввод объектов социальной инфраструктуры.

- Как правило, их минимальные потребности не удовлетворены почти на 30%, у кого-то больше, у кого-то меньше. Сами понимаете, бюджет следующего года гораздо меньше, чем мы планировали, - отметил депутат Васильев.

По словам коммунистки Ивановой, администрации Красногвардейского и Кронштадтского районов запросили примерно 50% от сумм выделенных им средств. Парламентарий рассказала, что все районы просят дополнительные деньги на организацию детского питания в школах и детсадах, а также на капремонт.

- Все так же просят денежные средства для территорий, которые относятся к территориям общего пользования, но не являются собственностью района, то есть ничейные. Насколько я понимаю, есть какое-то письмо от [вице-губернатора Николая] Бондаренко, который им поручает вот эти деньги взять во владение и убирать эту территорию, - добавила Иванова.

"Нулевые чтения" продлятся неделю, до 9 сентября. По словам Васильева, в этом году в отличие от предыдущих их итогом станет не итоговый протокол БФК, а совместное заключительное заседание членов парламентского комитета с вице-губернатором Эдуардом Батановым и председателем Комфина Алексеем Корабельниковым. На этой встрече будут озвучены основные тенденций запросов от руководителей исполнительных органов власти.

Сергей Еремеев

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