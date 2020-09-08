В Архангельске отправили на карантин классы двух школ после выявления COVID-19 у учеников

Учащихся двух классов архангельской школы №45 отправили на карантин после выявления коронавирусной инфекции, извещает телекомпания "Поморье".

В региональном отделении Роспотребнадзора оповестили, что все школьников, контактировавших с зараженными, уже отправили на обязательную двухнедельную изоляцию. Кроме того, сообщается об инфицированном ученике школы №14.

По состоянию на 8 сентября в Архангельской области официально подтверждено 11 337 граждан, подхвативших COVID-19 с начала пандемии, скончались 255 человек.

Добавим также, ранее из-за подозрения на наличие инфекции или уже выявленных случаях на карантин отправились отдельные классы в школах Новгородской и Вологодской области, в Карелии, а также в Петербурге.