Многодетного отца из Ейска оштрафовали за фразу про Путина и "украденную пенсию"

Городской суд Ейска назначил местному жителю, отцу троих детей Николаю Макухину наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей за оставленной в Facebook комментарий про Владимира Путина, уведомил он сам в разговоре с "МБХ медиа".

Суд счел, что мужчина оскорбил власть в лице президента, и инкриминировал ему ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Поводов разбирательства стал пост, в котором Макухин якобы винил президента в заморозке накопительной части пенсии в 2014 году. Таким образом, считает автор поста, он потерял "порядка 200−300 тысяч рублей".

Сам Макухин при этом не помнит, когда оставил данную заметку: Была только распечатка скрина, из которого даже дату комментария установить невозможно".

Мужчина намерен обжаловать вынесенное судом решение. Ранее его уже штрафовали по "оскорбительной" статье за комментарий про "миллиарды Ролдугина".