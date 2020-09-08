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18:00

Суд разрешил МВД прослушивать телефон Юлии Галяминой

фото ЗакС политика Суд разрешил МВД прослушивать телефон Юлии Галяминой

Ещё 17 июня Московский городской суд санкционировал прослушку разговоров муниципала Юлии Галяминой, информирует ознакомившийся с соответствующим постановлением "Коммерсант"

"Постановление рассекречено, но остального мы не знаем: ни оснований, ни мотивированного обращения сотрудников МВД в суд. На 17 июня 2020 года в отношении Юлии Галяминой не было возбуждено никакого уголовного дела", - поделился мнением адвокат Михаил Бирюков.

Напомним, что статья 212.1 УК, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор находится в местах лишения свободы.

Галямину обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

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