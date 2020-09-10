Пристав попытался вручить Соболь повестку об уголовной ответственности из-за долга перед Пригожиным

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила у себя в Twitter о том, что судебный пристав поймал её на улице, когда она вела ребёнка в школу, и попытался вручить ей предупреждение об уголовной ответственности из-за задолженности в 29,2 млн рублей перед компанией "Московский школьник".

"В 2019 году во время избирательной кампании у меня был статус "свидетеля" по делу о массовых беспорядках, была большая вероятность, что сделают обвиняемой в организации. Тогда дело развалилось под общественным давлением. Теперь, видимо, хотят завести персональное дело за "долг"", - предположила Соболь.

Напомним, в конце августа компания "Конкорд" Евгения Пригожина выкупила долг оппозиционеров в размере 88 млн рублей, что говорит о том, что бизнесмен собирается взыскать с них долг напрямую. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - заявлял тогда он.

Некоторое время спустя с банковских счетов Соболь списали более 34 млн рублей в пользу Пригожина.

Ранее юристы пояснили, что в случае, если судебные приставы не смогут найти движимое или недвижимое имущество у Соболь, то Пригожин сможет рассчитывать на 50% ежемесячного дохода юриста ФБК, а также начать процедуру банкротства физического лица.