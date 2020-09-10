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13:31

Горсуд оставил в силе штраф пострадавшему на избирательном участке журналисту Френкелю

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе штраф пострадавшему на избирательном участке журналисту Френкелю

Городской суд Петербурга 10 сентября отклонил апелляции по трем административным протоколам корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, которому полицейский сломал руку на избирательном участке в дни голосования по поправкам в Конституцию. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам журналист.

Дзержинский районный суд в июле оштрафовал Френкеля на 2000 рублей по статье о вмешательстве в работу избирательной комиссии (5.69 КоАП) и на 500 рублей за неповиновении законному требованию полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). По делу о невыполнении правил поведения во время режима самоизоляции (20.6.1 КоАП) судья ограничилась предупреждением.

Позже Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению самого Френкеля. 

Напомним, инцидент с переломом случился 30 июня, когда полицейские пытались вывести журналиста с избирательного участка № 2191 по требованию председателя УИК Валентины Ландышко. До этого несколько членов избирательной комиссии почти два дня пытались добиться, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на придомовое голосование, и выписку с подписями проголосовавших. 

После того как Френкеля увезли на скорой, Ландышка заявила журналистам, что журналист сам упал, "когда его пытались как бы подвинуть". Проводивший задержание полицейский Денис Дмитриев, по словам Френкеля, сообщил суду первой инстанции, что применял прием "загиб руки", во время которого корреспондент попытался упасть на пол и повредил себе конечность.

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