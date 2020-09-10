Песков считает слухи об отставке Беглова заказной кампанией против него

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами признался, что руководство страны в курсе слухов о возможной отставке петербургского губернатора Александра Беглова, но объясняет это политическими кампаниями и при всей оценке ситуации в городе исходит из качества борьбы с пандемией коронавируса.

"Влияние этих кампаний на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании. Мы с вами живем в век ложной информации, фейков и заказных упражнений, относиться к ним нужно соответствующим образом. Руководствоваться надо реальным положением дел", - рассудил чиновник, которого цитирует "Фонтанка".

Последнее, в свою очередь, считает Песков, заслуживает похвал в адрес команды Беглова.

"Мы видели, насколько энергично руководство региона принимало меры по наращиванию коечного фонда, оборудованию коечного фонда необходимыми устройствами, реализации мер ограничений, которые были необходимы", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Отметим, что в последнее время в Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19, и некоторые больницы заново приходится перепрофилировать под инфекционные.

Слухи об оставке Беглова связаны, в частности, с тем, что в конце августа он длительное время не появлялся на публике и что отдельный документы за него подписал Валерий Пикалев. Позже градоначальник объяснил последнее обстоятельство тем, что повредил "пишущую" руку.

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