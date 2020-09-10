Возле ЦИК задержали депутатов-противников трёхдневного голосования

В Москве возле здания Центральной избирательной комиссии правоохранители задержали четырех участников акции против трехдневного голосования, в числе которых оказались депутаты Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов и Дмитрий Локтев.

"Здесь в автобусе четверо [задержанных]. Может, еще кого-то задержали. Люди стояли без плакатов, их все равно забрали. Подошли толпой, полковник махнул, что „двух депутатов Госдумы оставляем, а остальных задерживаем". Без какой-либо аргументации. Потом я показал депутатское удостоверение, двое, которые меня вели, вернулись для уточнения у какого-то начальника своего, но им все равно сказали вести нас", - поделился Тарасов с "МБХ медиа".

У демонстрантов был с собой плакаты, на которых значилось следующее: "Трехдневный ЦИрК", "Эллу Памфилову в отставку". Кроме того, Тарасов сообщил, что его пытались незаконно обыскать.

"Я сказал, что личный досмотр проводится по-другому. Должны быть понятые, они все равно пытались силой провести. Откровенное хамство, традиционное последние годы для московской полиции", - негодует парламентарий.

Напомним, что Госдума одобрила скандальную поправку о трехдневном голосовании в середине июля – вскоре после того, как эта практика была обкатана в ходе всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию, длившегося вообще целую неделю.