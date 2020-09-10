18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:01

Возле ЦИК задержали депутатов-противников трёхдневного голосования

фото ЗакС политика Возле ЦИК задержали депутатов-противников трёхдневного голосования

В Москве возле здания Центральной избирательной комиссии правоохранители задержали четырех участников акции против трехдневного голосования, в числе которых оказались депутаты Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов и Дмитрий Локтев.

"Здесь в автобусе четверо [задержанных]. Может, еще кого-то задержали. Люди стояли без плакатов, их все равно забрали. Подошли толпой, полковник махнул, что „двух депутатов Госдумы оставляем, а остальных задерживаем". Без какой-либо аргументации. Потом я показал депутатское удостоверение, двое, которые меня вели, вернулись для уточнения у какого-то начальника своего, но им все равно сказали вести нас", - поделился Тарасов с "МБХ медиа".

У демонстрантов был с собой плакаты, на которых значилось следующее: "Трехдневный ЦИрК", "Эллу Памфилову в отставку". Кроме того, Тарасов сообщил, что его пытались незаконно обыскать.

"Я сказал, что личный досмотр проводится по-другому. Должны быть понятые, они все равно пытались силой провести. Откровенное хамство, традиционное последние годы для московской полиции", - негодует парламентарий.

Напомним, что Госдума одобрила скандальную поправку о трехдневном голосовании в середине июля – вскоре после того, как эта практика была обкатана в ходе всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию, длившегося вообще целую неделю.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:46 Иски к ЦИКу не проходят

18:16 "Упёрли все направления": Приехавшие изучить порчу замка полицейские изъяли листовки из штаба Навального в Кургане

17:31 В Архангельской области задержали защитника Шиеса из-за листовок против "Единой России"

13:21 В штабе Навального в Кургане испортили замок и повредили окно

10:17 Неизвестные избили координатора штаба Навального в Челябинске

9 сентября, 19:20 КПРФ призвала не голосовать досрочно на ближайших региональных выборах

9 сентября, 18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

9 сентября, 17:59 "Яблочники" борются с трехдневным голосованием через суд

9 сентября, 17:48 Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

9 сентября, 13:58 Более 15 тысяч жителей Ленобласти хотят проголосовать на дому


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Петербургский шторм опрокинул десятки деревьев

20:51 В Петербурге хотят провести протестный спортивный парад "Бегловик 2020"

20:34 Духовная семинария в Петербурге закрылась на карантин

20:21 Цивилев ждет от Смольного более качественной борьбы с автомобильными пробками

20:19 Горсуд признал незаконными требования об удалении публикаций ЗАКС.Ру о бывшем мундепе

19:59 Петербург включили в единую информационную систему по обращению с отходами

19:46 Иски к ЦИКу не проходят

19:18 В больнице имени Раухфуса презентовали новое оборудование

18:55 Общественники недовольны закрытием Политехнического парка

18:50 Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

18:21 Эсеры добиваются более эффективного обеспечения крымчан водой

18:16 "Упёрли все направления": Приехавшие изучить порчу замка полицейские изъяли листовки из штаба Навального в Кургане

18:14 Понасенков намерен привлечь к ответственности адвоката историка Соколова

17:57 Исследователи стрит-арта из Петербурга оценили архангельские граффити

17:31 В Архангельской области задержали защитника Шиеса из-за листовок против "Единой России"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru