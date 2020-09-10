Цивилев ждет от Смольного более качественной борьбы с автомобильными пробками

Единоросс из петербургского парламента Алексей Цивилев официально попросил курирующего транспортную сферу вице-губернатора Максима Соколова, взять на личный контроль составление графиков дорожного ремонта, передает пресс-служба депутата. В его представлении, в этом году следует тщательно воспрепятствовать образованию пробок на дорогах. Цивилев близко занялся этой проблемой после жалоб жителей Юго-Западной части города, которые недовольны одновременным ремонтом самых главных улиц Кировского и Красносельского района.

Речь идет о таких магистралях, как Ленинский проспект, проспект Ветеранов и проспект Маршала Жукова. По данным депутата, общее время стояния в пробках на этих путях удвоилось с началом учебного года.

Характерно, отмечает депутат, что ровно год назад он выступал с той же просьбой, обращаясь к предшественнику Соколова Эдуарду Батанову, но ситуация с тех пор качественно не улучшилась.

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