Депутаты Петербурга обсудят регулирование работы кальянных в жилых домах

Депутат Законодательного собрания и руководитель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок на заседании комитета 11 сентября сообщил, что в следующую пятницу планируется обсудить закон о регулировании работы кальянных в жилых домах. На совещание будут приглашены как сами владельцы таких заведений, так и жители домов, в которых располагаются кальянные, рассказал Четырбок.

Он напомнил, что Государственная Дума приняла закон о приравнивании электронных сигарет, вейпов, системы нагревания табака и кальянов к табачным изделиям. Петербург же получил дополнительные возможности регулировать употребления данной продукции - к чему ЗакС и приступит, заявил депутат. Он отметил, что парламентарии намерены установить такое регулирование, которое удовлетворит жителей домов с кальянными и ответственных владельцев заведений.

Напомним, ранее депутаты Петербурга приняли поправки в законодательство, которые запрещают продажу алкоголя в общепите менее 50 кв.м, если он находится в жилом доме. Изменения вызвали критику со стороны общества и владельцев таких заведений. Уже после подписания закона губернатором Петербурга Александром Бегловым была создана рабочая группа по разрешению проблемы, в которую вошли рестораторы Петербурга. На последней встрече они предложили сократить норму до возможного минимума в 20 кв.м.

София Саттарова

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