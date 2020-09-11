Петербургские депутаты планируют изменить закон о детском омбудсмене

Комитет по законодательству петербургского парламента 11 сентября создал рабочую группу по изменению закона об уполномоченном по правам ребенка. Возглавил ее депутат Дмитрий Тугов, а помогать ему будут коллеги Борис Ивченко и Денис Четырбок.

По словам последнего, при пересмотре закона об уполномоченном по правам человека был затронут и документ о детском омбудсмене. Правда, его досконально не вычитывали, отметил Четырбок.

На заседании комитета выступила действующий детский омбудсмен Анна Митянина. Она заявила, что для проведения качественной работы с проблемами несовершеннолетних необходимо видеть общую картину: все аспекты и пути разрешения ситуации.

- Замысел, который я должна реализовать - это получить единый независимый информационный источник, при помощи которого я буду представлять парламенту понимание того, как выглядит институт детства в Петербурге. Если говорить о практической ценности и совсем просто, это будет означать, что я буду говорить вам: "Посмотрите, в каком-то там районе, возьмем мой любимый Калининский, вырос детский травматизм, а вот в Выборгском, не дай бог, выросло количество противоправных действий в отношении несовершеннолетних, - пояснила омбудсмен.

Таким образом, добавила Митянина, можно будет видеть, где и какие административные действия необходимы. Также она заявила, что требуется более плотная работа детского омбудсмена с правоохранительными органами и общественными организациями. По ее мнению, все возможные полномочия надо закрепить законодательно, чтобы они точно реализовывались. Эту идею поддержал и глава комитета по законодательству Четырбок.

София Саттарова

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