В Петербурге хотят ввести льготы для производителей биоразлагаемых материалов

Петербургские депутаты на заседании комитета по законодательству одобрили законодательную инициативу о введении налоговых льгот для производителей биоразлагаемых материалов. Их предлагается освободить от уплаты налога на имущество, сообщил депутат и глава комитета Денис Четырбок. Он отметил, что эта льгота принимается для поддержки производства биоразлагаемых материалов.

- Это экологично, это современно, и это соответствует экологическому запросу жителей Санкт-Петербурга. Интерес к экологической тематике колоссален, - заявил Четырбок.

Он уточнил, что проект закона подготовлен комитетом по законодательству и комиссией по экологии и природопользованию. Документ направлен на заключение губернатора города.

София Саттарова

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