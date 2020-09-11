18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:25

Депутаты региональных ЗакСов от "Яблока" призвали Бастрыкина возбудить дело об отравлении Навального

фото ЗакС политика Депутаты региональных ЗакСов от "Яблока" призвали Бастрыкина возбудить дело об отравлении Навального

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и одиннадцать депутатов партии нескольких региональных ЗакСов обратились к главе Следственного комитета с заявлением об отравлении Алексея Навального, сообщили представители партии.

В заявлении "яблочники" призвали Бастрыкина возбудить дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля). Они напомнили, что хотя МВД и начало доследственную проверку, министр внутренних дел Владимир Колокольцев публично заявил, что в происшествии с Навальным, из-за которого он впал в кому, нет криминала.

"Остается только догадываться, какие "основания" необходимы министру МВД, чтобы усмотреть криминал - если утверждений официальных властей Германии о применении боевых отравляющих веществ и длительного нахождения человека в искусственной коме ему недостаточно", - указали представители "Яблока" в заявлении.

Обращение подписали, кроме Рыбакова, депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский, подписали депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Бунимович и Дарья Беседина, депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, депутаты Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова и Иван Гусев, депутат думы Астраханской области Дмитрий Ануфриев, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не может возбудить дело об отравлении Алексея Навального по выводам немецких военных медиков, поскольку это юридический нонсенс.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:31 Главный судмедэксперт России ушел в отставку

17:12 Прокуратура Берлина получила запрос России по состоянию Навального

13:01 Песков заявил о невозможности возбудить дело об отравлении Навального по выводам немецких медиков

10:53 Боярский пожелал Навальному выздоровления

10:26 МВД восстановило хронологию поездки Навального в Томск и готовит запрос в Германию

10 сентября, 14:41 Соратники Навального обнаружили множество фактических ошибок в статьях об улучшении его самочувствия

10 сентября, 11:45 Премьер-министр Италии сообщил, что Путин обещал создать комиссию по "делу Навального"

10 сентября, 9:25 The Insider: Навальный полностью пришел в себя и помнит все события перед комой

9 сентября, 20:42 По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

9 сентября, 19:53 ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

18:54 "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

18:54 В Смольном уточнили план по ремонту фонтанов

18:51 Сын депутата Госдумы Гаджиева арестован по делу о групповом избиении

18:31 Главный судмедэксперт России ушел в отставку

18:22 За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

17:59 Муниципал: Муниципалы Ломоносова обратились к Шойгу после похищения 15-летней девочки

17:58 Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году

17:51 В Петербурге стартует театральный сезон

17:26 Памфилова разрешила ночные дежурства при наблюдении за выборами

17:24 Петербургским медикам продлили период работы, за который полагаются "коронавирусные" выплаты

17:12 Прокуратура Берлина получила запрос России по состоянию Навального

17:10 Муниципал: Депутаты МО "Дачное" хотят снять для себя ограничения на пропуск заседаний

16:56 Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры

16:27 Петербургу прочат курорт на месте свалки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru