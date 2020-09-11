При поддержке Никешина молодежные клубы на Юго-Западе оборудовали для инвалидов

В Красносельском районе единороссы осмотрели подростково-молодежные клубы, 18 из которых были приспособлены для людей с ограниченными возможностями при поддержке депутата ЗакСа Сергея Никешина. Все они существуют под эгидой ГБУ "Подростково-молодежный центр Лигово". Работы, позволившие сделать учреждения более удобными, проводились проекта ЕдРа под названием "Единая страна - доступная среда".

"Мы установили тактильные мнемосхемы, кнопку вызова персонала, опорные поручни и держатели для костылей, а также были выполнены работы по нанесению сигнальной разметки и антискользящих лент на входах в здание. В планах - дооборудовать все клубы, ведь обеспечение равного доступа инвалидов, маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями к объектам и услугам во всех сферах жизнедеятельности является одной из приоритетных задач нашего государства", - рассказал депутат.

Доступность среды, по мнению Никешина, в его районе важна еще и потому, что Юго-Запад интенсивно застраивается жилыми многоэтажками, а значит, спрос на специальные удобства значительно увеличивается.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.