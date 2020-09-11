18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:49

Смольный не разрешил МПРА сентябрьский "Первомай"

фото ЗакС политика Смольный не разрешил МПРА сентябрьский "Первомай"

Администрация Петербурга не согласовал на 20 сентября шествие по Невскому проспекту, которое члены Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" хотели провести взамен первомайского, сорвавшегося из-за коронавируса.

По словам заявителей акции, чиновники ответили, что ограничительные меры на проведение публичных мероприятий действуют в городе по 20 сентября включительно. Участники МПРА намерены подать новую заявку на проведение демонстрации 26 сентября с последующим митингом на Исаакиевской площади. 

В качестве основных лозунгов осеннего "Первомая" они намерены выдвинуть требования ежегодной индексации заработных плат не ниже уровня инфляции и обязательного включения премиальных частей зарплат в оклады работников. Организаторы акции считают, что пандемия коронавируса дополнительно продемонстрировала актуальность этих вопросов.  

Отметим, что, несмотря на запрет на официальный запрет, в Петербурге время от времени проводятся публичные мероприятия. В том числе и на Невском проспекте, который 29 августа перекрывали ради "Парада цветов". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 сентября, 20:51 В Петербурге хотят провести протестный спортивный парад "Бегловик 2020"

8 сентября, 14:02 Профсоюз МПРА намерен провести "первомайскую демонстрацию" в сентябре

7 сентября, 18:27 Правозащитники просят омбудсменов обеих столиц инициировать отмену запрета на пикеты

5 сентября, 18:33 Как прошла завершающая акция "Кормим голубей" в Петербурге

5 сентября, 18:26 Несовершеннолетнюю активистку задержали после акции солидарности у Гостиного двора

5 сентября, 14:58 В Петербурге у Гостиного двора развернули протестный флаг Беларуси

5 сентября, 14:31 Обыск в "Открытой России" связан с делом о дымовой шашке на пикетах у Гостиного двора

5 сентября, 14:27 В Петербурге проходит очередная акция в поддержку Хабаровска, Беларуси и Навального

4 сентября, 15:18 В Петербурге продолжились пикеты в защиту избитого борца с нелегальной торговлей

3 сентября, 14:55 Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

18:54 "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

18:54 В Смольном уточнили план по ремонту фонтанов

18:51 Сын депутата Госдумы Гаджиева арестован по делу о групповом избиении

18:31 Главный судмедэксперт России ушел в отставку

18:22 За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

17:59 Муниципал: Муниципалы Ломоносова обратились к Шойгу после похищения 15-летней девочки

17:58 Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году

17:51 В Петербурге стартует театральный сезон

17:26 Памфилова разрешила ночные дежурства при наблюдении за выборами

17:24 Петербургским медикам продлили период работы, за который полагаются "коронавирусные" выплаты

17:12 Прокуратура Берлина получила запрос России по состоянию Навального

17:10 Муниципал: Депутаты МО "Дачное" хотят снять для себя ограничения на пропуск заседаний

16:56 Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры

16:27 Петербургу прочат курорт на месте свалки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru