Чиновника Минпромторга задержали по делу об особо крупном мошенничестве

Замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева задержали по подохрению в мошенничестве, передает ТАСС.

В Минпромторге подтвердили задержание Исаева. По словам представителей ведомства, в ходе доследственной проверки министерство "сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству" и "продолжает оказывать следствию необходимое содействие". Других подробностей пока не приводится.

В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что следствие ходатайствует об аресте Исаева. Ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вопрос о мере пресечения чиновнику решится в ближайшее время.

В июне был задержан глава отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризван Гайрбеков – по делу о взятке. Кроме него, в деле еще три фигуранта.