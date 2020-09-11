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15:53

Чиновника Минпромторга задержали по делу об особо крупном мошенничестве

фото ЗакС политика Чиновника Минпромторга задержали по делу об особо крупном мошенничестве

Замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева задержали по подохрению в мошенничестве, передает ТАСС.

В Минпромторге подтвердили задержание Исаева. По словам представителей ведомства, в ходе доследственной проверки министерство "сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству" и "продолжает оказывать следствию необходимое содействие". Других подробностей пока не приводится.

В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что следствие ходатайствует об аресте Исаева. Ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вопрос о мере пресечения чиновнику решится в ближайшее время.

В июне был задержан глава отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Ризван Гайрбеков – по делу о взятке. Кроме него, в деле еще три фигуранта.

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