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19:26

ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

фото ЗакС политика ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

Зампред Центризбиркома Николай Булаев рассказал о том, как проходит первый день трехдневного голосования разных уровней в регионах, сакцентировав свое внимание на электронной его форме. Дистанционно в этот раз можно проголосовать на довыборах в Государственную думу в Ярославской и Курской областях, а также на муниципальных выборах в столице. Имеющаяся в руках Булаева последняя статистика впечатляет чиновника с положительной стороны.

"Явка очень высокая: в Москве она уже под 70% за несколько часов голосования, в Курской - под 60%, в Ярославле - за 55%... Это очень высокая явка, она говорит о том, что людям очень удобно, они этим пользуются, и сама технология очень востребована", - охарактеризовал он ситуацию в интервью телеканалу "Россия 24".

Трехдневные выборы на том или ином уровне проходят с 11 по 13 сентября в 83 регионах. Петербург - в числе субъектов, где в 2020 году органы власти не выбирают.

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