"По 700 рублей!": В Астрахани жалуются на массовый подкуп избирателей

Представители КПРФ заявили о массовом подкупе избирателей в Астрахани, известил "МБХ медиа" глава локального отделения партии Халит Аитов.

"Мы зафиксировали эту схему в нескольких местах", - сообщил он.

Он рассказал, что гражданам выдается лист с вопросами, ответ на которые можно найти только на избирательных участках, при этом сразу голосующему выдается 200 рублей. Уже на участке всем пришедшим с данными бумагами выдают некие "календарики", которые потом можно обменять на 500 рублей.

Аитов уверен, что данная процедура необходима для накрутки явки, а голоса пришедших впоследствии могут быть сфальсифицированы.

Обозначенную схему подтвердил также координатор астраханского отделения ЛДПР Виктор Сяснев.

"Мы насчитали по всему городу 17 точек, где выдаются деньги. И я, и другие кандидаты от ЛДПР, и представители других партий обращались по этому поводу в полицию, но пока безрезультатно", - поделился "жириновец".

Кроме того, о полученном "выигрыше" сообщила одна из участниц мероприятия.

"Мои соседи все уже пришли с деньгами, по 700 рублей!" - похвасталась она.