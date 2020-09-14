Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти после обработки 98% протоколов

Действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лидирует на выборах главы региона после подсчета 98,79% протоколов, передает 47news.

По данным областного избиркома, Дрозденко набирает 83,64% голосов избирателей. На втором месте – Андрей Лебедев (ЛДПР), набирающий 7,32% голосов. Третье место – Александр Перминов ("Справедливая Россия") с 4,56% голосов, четвертое – Александр Габитов ("Гражданская платформа") – 3,05%.

В правительстве Ленобласти сообщили, что активность жителей региона на выборах с 11 по 13 сентября составила 47,7%. По словам главы избиркома Ленобласти Михаила Лебединского, большинство проголосовали в пятницу, 11 сентября.

Дрозденко – губернатор Ленобласти с 2012 года.

По данным ЦИК, во всех 18 регионах, где выбирали глав, лидируют действующие губернаторы и врио, передает ТАСС. Так, в Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,65% голосов по итогам обработки 100% протоколов, Владимир Уйба в Коми набирает 73,48% голосов после обработки 94,07% протоколов.