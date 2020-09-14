Памфилова назвала выборную кампанию 2020 года лучшей за последнее время

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что считает избирательную кампанию 2020 года в России лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК в 2016 году, передает ТАСС.

"Я ее [кампанию] оцениваю как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. И я с удовлетворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали зря, и система перешла в нужное качество", - сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, касается это как цифровизации избирательного процесса, так и технической составляющей. По ее мнению, удалось создать "работоспособную, современную, динамичную избирательную систему страны", у которой есть "целый ряд аспектов, у которых нет аналогов в мире".

При этом Памфилова считает, что ЦИК сделал "все возможное, чтобы нынешняя кампания была максимально доступна, проста, удобна для избирателей". Но с другой стороны, заметила Памфилова, эта кампания "была самая сложная для наших коллег, для всей избирательной системы".

Выборы в России впервые прошли в трехдневном формате. Кроме основного единого дня голосования, 13 сентября, было проведено досрочное голосование 11-12 сентября.