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15:22

Памфилова назвала выборную кампанию 2020 года лучшей за последнее время

фото ЗакС политика Памфилова назвала выборную кампанию 2020 года лучшей за последнее время

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что считает избирательную кампанию 2020 года в России лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК в 2016 году, передает ТАСС.

"Я ее [кампанию] оцениваю как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. И я с удовлетворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали зря, и система перешла в нужное качество", - сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, касается это как цифровизации избирательного процесса, так и технической составляющей. По ее мнению, удалось создать "работоспособную, современную, динамичную избирательную систему страны", у которой есть "целый ряд аспектов, у которых нет аналогов в мире".

При этом Памфилова считает, что ЦИК сделал "все возможное, чтобы нынешняя кампания была максимально доступна, проста, удобна для избирателей". Но с другой стороны, заметила Памфилова, эта кампания "была самая сложная для наших коллег, для всей избирательной системы".

Выборы в России впервые прошли в трехдневном формате. Кроме основного единого дня голосования, 13 сентября, было проведено досрочное голосование 11-12 сентября.

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