Прожиточный минимум в Петербурге вырос почти на 100 рублей

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в Петербурге за II квартал 2020 года, сообщили в Смольном.

Величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 11 658,4 рублей: на 96,5 рублей больше прежней величины. Для трудоспособного населения она составила 12 796,9 рублей (+106,6), для пенсионеров – 9 458,1 рублей (+76,9), для детей – 11 366,1 рублей (+93,6).

За I квартал прожиточный минимум составлял 11 561,9 рублей, тогда он вырос на 62,2 рублея.

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