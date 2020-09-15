Миронов предложил не размещать избирательные участки в школах

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отказаться от размещения избирательных участков на выборах в школах и от массового привлечения к работе на голосованиях школьных учителей, сообщили представители партии.

Миронов на заседании Госдумы призвал подумать "о том, чтобы раз и навсегда развести политику и образование".

"Мы привыкли, что у нас избирательные участки открываются в школах, что члены избирательных комиссий – наши учителя. Но пусть лучше они воспитывают и дают детям знания, а не занимаются политикой в прямом смысле слова, иногда в нелучших образцах. Давайте вообще уберём из школ избирательные участки!" - сказал Миронов.

По мнению справедливоросса, можно найти для размещения УИКов другие подходящие места. Он сослался на опыт проведения голосования по поправкам в Конституции, когда участки организовывали даже во дворах домов.

"Надо подумать о том, чтобы не заставлять учителей участвовать в работе комиссий и не занимать школьные помещения, пусть дети учатся!" – заключил Миронов.

Ранее в России прошли региональные выборы в ряде субъектов федерации, впервые они были трехдневными: с 11 по 13 сентября. В Ленобласти, в том числе, выбирали губернатора, им снова стал Александр Дрозденко.