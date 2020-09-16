Заксобрание Петербурга начало парламентский год

Последняя осенняя сессия шестого созыва Законодательного собрания Петербурга началась в среду, 16 сентября, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Ожидается, что на первом заседании городской парламент рассмотрит поправки Смольного в закон о бюджетном процессе, в частности усложняюшую процедуру внесения поправок в бюджет депутатами. Кроме того, ЗакС рассмотрит поправки в закон о выборах депутатов и инициативу, согласно которой уличные музыканты должны будут согласовывать с чиновниками свои выступления.

Впервые с марта заседание городского парламента открыто для журналистов. Ранее ЗакС ограничил работу в СМИ в своих стенах из-за пандемии коронавируса.

Сергей Еремеев