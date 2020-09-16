Макаров: Голову надо опускать только когда молитесь Богу

На первом в парламентском году заседании Законодательного собрания Петербурга, 16 сентября, его председатель Вячеслав Макаров рассказал депутатам о ближайших целях и задачах.

Выступая перед коллегами, он попросил их сохранять свои репутацию, имя и авторитет.

- Голову надо опускать только в одном случае, когда молитесь Богу. Когда молитесь - голову опускайте, в других ситуациях нельзя, - сказал Макаров.

Приоритетным направлением работы он назвал социальную сферу. В частности, Макаров призвал поддержать социально ответственных работодателей. Также к важнейшим направлениям парламентской деятельности он отнес сохранение зеленых зон города.

Кроме того, спикер призвал регламентировать использование кальянов в Петербурге. Об этом просили родственники молодых посетителей кальянных, которые, по словам Макарова, приходили к нему в слезах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.