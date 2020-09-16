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12:28

Макаров высоко оценил результаты "Единой России" на региональных выборах

фото ЗакС политика Макаров высоко оценил результаты "Единой России" на региональных выборах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров охарактеризовал итоги единого дня голосования как победу "Единой России".

По его мнению, успех партии власти связан с действиями властей в дни пандемии.

- Я всегда говорил, что в сложный, драматический момент народ видит как работает власть. Если власть работает эффективно и результативно, то поддержка будет обеспечена, - заявил Макаров на брифинге 16 сентября.

Он особенно отметил, что главами 18 регионов страны избрали представителей партии власти.

Выборы глав регионов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления состоялись 13 сентября. Впервые на них голосовали три дня. Все кандидаты от власти выиграли губернаторские выборы. В парламентах регионов единороссы, во многом благодаря одномандатному голосованию, сохранили большинство мест, однако в нескольких субъектах ухудшили свои результаты. Сильнее всего - в республике Коми, где за них проголосовали 28,8% избирателей (в 2015 году они получили 58% голосов).

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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