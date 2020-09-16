Макаров уверен, что Беглов достойно себя проявил в первый год управления Петербургом

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что губернатор Александр Беглов "успешно выполнил экзамен", преподнесенный коронавирусом.

Председатель городского парламента считает, что, несмотря на сложности, глава города принял все меры, чтобы спасти город от инфекции и сохранить экономику.

- Два страха было. Первый - страх перед коронавирусной инфекцией. И второй - что мы обрушим экономику. Этого не случилось. Все это благодаря действиям Александра Дмитриевича Беглова и правительства города, - сообщил Макаров журналистам 16 сентября.

Он также отметил, что трудности возникали по ходу всего правления петербургского градоначальника: сначала это была снежная зима, а потом пандемия.

Напомним, инаугурация Беглова состоялась 18 сентября 2019 года.

Сергей Еремеев

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