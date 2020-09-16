18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:43

Макаров уверен, что Беглов достойно себя проявил в первый год управления Петербургом

фото ЗакС политика Макаров уверен, что Беглов достойно себя проявил в первый год управления Петербургом

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что губернатор Александр Беглов "успешно выполнил экзамен", преподнесенный коронавирусом.

Председатель городского парламента считает, что, несмотря на сложности, глава города принял все меры, чтобы спасти город от инфекции и сохранить экономику.

- Два страха было. Первый - страх перед коронавирусной инфекцией. И второй - что мы обрушим экономику. Этого не случилось. Все это благодаря действиям Александра Дмитриевича Беглова и правительства города, - сообщил Макаров журналистам 16 сентября.

Он также отметил, что трудности возникали по ходу всего правления петербургского градоначальника: сначала это была снежная зима, а потом пандемия.

Напомним, инаугурация Беглова состоялась 18 сентября 2019 года.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:48 Депутат Васильев пообещал обратиться в Уставный суд

16:25 Правительство Ленобласти хочет запустить скоростную электричку до Гатчины

16:03 Вишневский и Ходунова заявили о недопустимости трехдневного голосования в Петербурге

15:58 Милонову мало временных ограничений на продажу алкоголя

15:31 Правительство потратит 42,6 млн рублей на борьбу с воронами на крыше

15:21 Нарышкин: США выделили на белорусские протесты 20 млн долларов

15:07 Петербургский парламент поправил закон о казаках

14:59 Муниципал: ЗакС Петербурга принял законопроект о межбюджетных трансфертах для муниципалов

14:47 "Ну разве можно так?": Володин отчитал Терешкову  за отказ уйти на удаленку

14:28 Петербургские депутаты приняли законопроект, ограничивающий их возможности править бюджет

14:20 Суд оставил историка Соколова в СИЗО до конца декабря

14:11 Горсуд вернул на пересмотр штраф правозащитницы Теплицкой за акцию у суда по делу "Сети"*

13:55 Клиника "Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленный на лечение Навального

13:52 Никольский доволен организацией школьных обедов в Красносельском районе

13:27 Гатчина может стать столицей Ленобласти до конца 2020 года

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru