Вишневский и Ходунова заявили о недопустимости трехдневного голосования в Петербурге

Депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Ольга Ходунова (КПРФ) на заседании Заксобрания Петербурга 16 сентября раскритиковали с трибуны практику трехдневного голосования. По словам Вишневского, подобная практика искажает смысл избирательного процесса.

- Все, что проголосовало в первые два дня из трех, потом волшебным образом может измениться, - отметил "яблочник".

Он добавил, что пострадать от этого могут не только оппозиционеры, но и некоторые единороссы. По мнению Вишневского, на выборах в Заксобрание Петербурга в сентябре 2021 года необходимо ограничиться одним днем. Его поддержала коммунистка Ходунова, заявившая, что практика досрочного и придомового голосования подрывает авторитет власти.

- Прошедшие выборы 13 сентября доказали, что резервуар недовольства горожан переполнен, - заметила Ходунова.

Напомним, 13 сентября выборы глав регионов и депутатов разных уровней впервые прошли в течение трех дней. Ранее многодневное голосование практиковалось во время плебисцита по поправкам в Конституцию.

Сергей Еремеев

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