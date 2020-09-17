Защитница Жемчужного пляжа возглавила молодежный совет МО "Южно-Приморский"

Координатор движения "За берег", выступающего против строительства дороги на Жемчужном пляже Финского залива, Валерия Шкуропат стала новым председателем молодежного совета муниципалитета "Южно-Приморский". Об этом ЗАКС.Ру сообщил местный депутат-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

Первое заседание обновленного состава совета состоялось 16 сентября в администрации Красносельского района. Был сформирован президиум из семи человек, самому младшему из которых 16, а самому старшему 31 год.

- С напутственными словами выступил глава муниципального совета муниципального образования Андрей Алескеров, начальник отдела по молодежной политике районной администрации Юлия Крылова и председатель молодежного совета при администрации Красносельского района Алина Давыдова, - рассказал Веремейчик.

Напомним, процедура "перезапуска" молодежного совета "Южно-Приморского" началась в мае по инициативе нескольких муниципальных депутатов.