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13:16

После инаугурации Дрозденко отправит правительство Ленобласти в отставку

фото ЗакС политика После инаугурации Дрозденко отправит правительство Ленобласти в отставку

Избранный губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен после своей инаугурации отправить региональное правительство в отставку, делится "Коммерсант".

Он напомнил, что по уставу у него имеется 30 дней на подготовку новой структуры областного правительства. 

Инаугурация Дрозденко состоится сегодня в 14:00.

Ранее региональный глава заявил о готовящейся ротации в локальном правительстве. Изменится состав не только среди вице-губернаторов, но также в стане комитетов, глав районных администраций и прочих структурах. 

На прошедших выборах Дрозденко получил поддержку 83,6% населения.

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