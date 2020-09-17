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17:19

Макаров "обвалился" в рейтинге цитируемости глав Заксобраний

фото ЗакС политика Макаров "обвалился" в рейтинге цитируемости глав Заксобраний

Мониторинговая компания "Медиалогия" представила рейтинг упоминаемости в СМИ руководителей региональных законодательных органов за август. Лидировавший в рейтинге и месяцем, и двумя месяцами ранее спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заметно ослабил свои позиции, опустившись на восьмое место.

На этот раз первую тройку составили спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, глава подмосковного парламента Игорь Брынцалов и председатель Законодательного собрания Башкортостана Константин Толкачев.

Согласно исследованию "Медиалогии", первое место Шапошникову обеспечила ему популяризация системы "умный перекресток" в столице и личное участие в благотворительном мероприятии "Собери ребенка в школу".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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