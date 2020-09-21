Смольный решил отсудить у экс-строителя "Газпром Арены" 1,1 млрд рублей

Петербургский Арбитраж зарегистрировал новый иск комитета по строительству к АО "Корпорация Трансстрой" на 1,1 млрд рублей, следует из данных картотеки судебных дел.

Суть претензий в карточке дела не указана. Третьими лицами заявлены банк ВТБ и СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Отметим, судебные тяжбы между Смольным и юрлицами группы "Трансстрой" длятся с 2016 года.

В январе 2018 года петербургский суд встал на сторону "Трансстроя" в споре о стадионе на Крестовском острове

Отметим, что со скандальным строительством спортивного объекта ранее были связаны несколько уголовных дел. Возведение арены растянулось на десять лет, а стоимость ее выросла многократно, преодолев сумму в 40 млрд рублей. Уже после сдачи объекта в эксплуатацию к его качеству возникло много претензий: несколько раз ломалось выкатное поле, регулярно протекала крыша..