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11:52

Глава Адыгеи рассказал о своем заражении коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Адыгеи рассказал о своем заражении коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Instagram сообщил, что заразился коронавирусом. 

По словам Кумпилова, его тест на инфекцию дал положительный результат, и ему пришлось перейти на удаленный режим работы. Он рассказал, что болезнь протекает в легкой форме, и он чувствует себя неплохо. Кумпилов призвал "беречь себя, своих родных и близких".

Это уже третий случай заражения коронавирусом среди глав регионов России за последние пару дней. Ранее коронавирусом заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, также заболел глава Алтайского края Виктор Томенко.

Коронавирусом переболели уже ряд глав регионов, а глава Тувы Шолбан Кара-оол был в августе госпитализирован с повторной инфекцией. Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

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