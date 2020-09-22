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14:40

Беглов пообещал бороться со снегом совместно с Ленобластью

фото ЗакС политика Беглов пообещал бороться со снегом совместно с Ленобластью

Петербург и Ленинградская область совместно готовятся к зиме, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании городского правительства 22 сентября.

Он отметил, что с соседним регионом достигнуты договоренности о взаимной поддержке в зимний период. Глава города добавил, что двум субъектам приходится отвечать в том числе и за общие коммуникации. 

Также Беглов похвалил депутата Госдумы Евгения Марченко за озвученное предложение арендовать снегоуборочную технику у Москвы в случае экстренных ситуаций. 

Ранее руководители комитета по энергетике и жилищного комитета заявили о практически полной готовности Петербурга к отопительному сезону. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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