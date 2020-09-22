Смольный не согласовал проведение протестного спортивного парада "Бегловик"

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга не разрешил провести в городе 27 сентября протестный спортивный парад "Бегловик", сообщила ЗАКС.Ру одна из инициаторов мероприятия Александра Бруссер.

По ее словам, другая инициатор акции Алла Андреева позвонила в ведомство уточнить статус заявлений. Ей ответили, что отказали в параде еще 17 сентября, сообщила Бруссер. Она уточнила, что причина отказа - отсутствие в программе парада физкультурно-спортивной составляющей.

- Они сказали, что не нашли спортивной составляющей в заявке. Хотя в заявке все более-менее нормально написано, заявка составлена по шаблону, который у них на сайте, - рассказала Бруссер.

Она также подавала заявку на проведение митинга против политики губернатора Петербурга Александра Беглова. В этом мероприятии чиновники так же отказали.

Бруссер заявила, что все же намерена провести мероприятия. В каком виде и где оно состоится, активистка обещала сообщить позже.

София Саттарова

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