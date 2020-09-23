Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда

Сенатор Андрей Яцкин и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак избраны первыми вице-спикерами Совета Федерации, передает РИА "Новости".

Информацию о том, что первых вице-спикеров будет двое, подтвердила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее вице-спикером Совфеда был Николай Федоров. Еще в июле появилась информация, что он покинет свой пост.

Напомним, 23 сентября Совфед открывает осеннюю сессию. Также сегодня перед сенаторами выступит президент Владимир Путин. Ожидается, что он может ввести в состав верхней палаты парламента новых сенаторов по президентской квоте, один из называемых претендентов – депутат Госдумы Валентина Терешкова.

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