Петербургские власти скорректировали свои цели на 2035 год

Стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года планируют исправить. По инициативе Смольного в документ будут добавлены положения, уточняющие цели городских властей на ближайшие годы.
Соответствующий проект закона в среду, 23 сентября, утвердило в первом чтении Законодательное собрание. Изменения, в частности, касаются здравоохранения, развития туризма и патриотического воспитания.
Оппозиционные депутаты раскритиковали инициативу и "Стратегию 2035" в целом. Александр Рассудов из КПРФ заявил, что стратегия Смольного ни к чему не привязана, кроме цифр "2035".
- Неизвестно вообще, доживет ли Беглов до этого года. Но дай бог ему здоровья, конечно, - добавил Рассудов.
Напомним, стратегию развития Петербурга до 2035 года критиковали в городском парламенте и во время ее утверждения в 2018 году.
Сергей Еремеев
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