Беглов и Макаров подписали план законотворческой деятельности

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 23 сентября торжественно подписали план совместной законопроектной работы в новом парламентском году. Церемония состоялась в ротонде Мариинского дворца.

Беглов поблагодарил Заксобрание за совместную работу в месяцы пандемии. Он также отметил важность закона, по которому все школьники с 1 сентября получают бесплатное горячее питание.

Макаров заверил губернатора в том, что любой депутат готов подставить ему свое плечо. Самой актуальной городской проблемой спикер назвал теплоэнергетику. По его словам, аварии на трубах вызывают шквал обращений в Мариинский дворец. Отдельно он попросил проверить деятельность ГУП "ТЭК СПБ".

Сергей Еремеев

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