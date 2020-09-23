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13:15

Беглов вручил Макарову орден Александра Невского

фото ЗакС политика Беглов вручил Макарову орден Александра Невского

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 сентября передал спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову орден Александра Невского, которым его наградил президент Владимир Путин. Церемония состоялась в Мариинском дворце после подписания плана совместной законопроектной работы.

- Я безумно благодарен, очень сильно благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Редко когда увидишь в списке награждаемых председателя Законодательного собрания, - заявил спикер ЗакСа, получив награду.

Он также поблагодарил губернатора Беглова, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и полпреда в СЗФО Александра Гуцана.

Напомним, президентской награды Макарова удостоили "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Орден Александра Невского вручают государственным служащим за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Сергей Еремеев


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