Беглов вручил Макарову орден Александра Невского

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 сентября передал спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову орден Александра Невского, которым его наградил президент Владимир Путин. Церемония состоялась в Мариинском дворце после подписания плана совместной законопроектной работы.

- Я безумно благодарен, очень сильно благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Редко когда увидишь в списке награждаемых председателя Законодательного собрания, - заявил спикер ЗакСа, получив награду.

Он также поблагодарил губернатора Беглова, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и полпреда в СЗФО Александра Гуцана.

Напомним, президентской награды Макарова удостоили "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Орден Александра Невского вручают государственным служащим за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Сергей Еремеев

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