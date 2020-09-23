В закон о защите петербуржцев от ЧС добавили слова об опасном заболевании

Законодательное собрание Петербурга 23 сентября приняло в первом чтении поправку в городской закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно поправке, к чрезвычайным ситуациям будут относиться также "распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Проект закона подготовила прокуратура Петербурга. В пояснительной записке говорится, что городской документ корректируется в соответствии с федеральными законодательными изменениями.

За принятие законопроекта проголосовал 41 депутат, один был против.

Сергей Еремеев