ЗакС Петербурга окончательно принял закон о компенсации питания школьникам с заболеваниями

Законодательное собрание Петербурга на внеочередном заседании 23 сентября приняло в третьем чтении инициативу о денежных компенсациях за горячие завтраки школьникам.

Деньги вместо еды смогут получить учащиеся, которые вынуждены придерживаться диеты из-за хронических заболеваний. Инициативу внесла комиссия по социальной политике.

Также на внеочередном заседании парламент принял в третьем чтении законопроект о межбюджетных трансфертах для муниципалов и поправку в закон о выборах депутатов ЗакСа, связанную с условиями изменения границ одномандатных избирательных округов.

Сергей Еремеев