Владимир Уйба официально вступил в должность главы Коми

Некоторое время назад завершилась торжественная церемония инаугурации Владимира Уйбы на пост главы республики Коми, делится "Интерфакс". В занимаемой должности ему предстоит провести ближайшие пять лет.

По традиции, он дал присягу на двух языках - русском и коми. Кроме того, с приходом нового главы региона завершается срок полномочий правительства республики. Согласно действующему законодательству, Уйба должен сформировать его состав в течение месяца.

В поддержку Уйбы на прошедших с 11 по 13 сентября выборах проголосовали чуть более 145 тысяч жителей Коми, соответственно, он набрал в свою поддержку 73,16% голосов. При этом явка была низкой и составила 30,12%.