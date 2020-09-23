"Капчу снять немедленно": Памфилова потребовала убрать с сайта ЦИК "иезуитские" меры защиты

В Центризбиркоме состоялась встреча главы комиссии Эллы Памфиловой и ряда политологов, которых уже не первый день возмущает нововведение, установленное на сайте ЦИК, а также ГАС "Выборы", в виде бесконечного запроса на авторизацию пользователя - капчу.

Собравшимся, многие из которых, впрочем, в знак протеста отказались посещать дискуссию, удалось убедить Памфилову в том, что мера чрезмерна и вызывает лишь раздражение посетителей сайта. Начальница ЦИК заявила, что солидарна с мнением присутствующих, которое, добавила она, разделяют и члены комиссии. Она поручила программистам избиркома в кратчайшие сроки решить проблему.

"Эту капчу в том иезуитском виде, который она имеет сейчас, снять немедленно. Когда Майя Владимировна [Гришина, секретарь ЦИК] попыталась со стороны зайти, у нее волосы… Ну, скажем так, она была очень возмущена", - цитируют Памфилову "Открытые медиа".

И рядовые граждане, и политтехнологи называли работу с сайтом Центризбиркома "пыткой": назойливая капча появилась ещё в Единый день голосования, 13 сентября.

На сегодняшний день при посещении сайта ЦИК пользователю всё равно придется доказать не компьютер ли он.

"ЦИК обещает позже избавиться от капчи совсем, когда технические специалисты разработают более оптимальный вариант защиты сайта от перегрузок", - заключили в ОМ.