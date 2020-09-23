Смольный предложил штрафы до полумиллиона рублей за перекрытие мусорных площадок

Автовладельцам, перекрывающим своим транспортом подъезд к мусорной контейнерной площадке, может грозить штраф до полумиллиона рублей: соответствующую инициативу поддержали петербургские парламентарии в ходе заседания комитета по законодательству.

Авторами документа являются единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилёв. Вопрос был изначально поднят ими ещё в июле.

Если законопроект будет одобрен городским парламентом, то обычным водителям может грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 5 до 40 тысяч рублей, а юрлицам - от 100 до 500 тысяч рублей.

Как напомнил Четырбок, ранее депутаты запретили парковку на газонах, на детских и спортплощадках, а также в местах, предназначенных для выгула собак.

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