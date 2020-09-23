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23 сентября, 20:30

ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защитников Шиеса, наказанных за прерванную работу бензовоза

фото ЗакС политика ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защитников Шиеса, наказанных за прерванную работу бензовоза

Страсбургский суд зарегистрировал жалобы шестерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе, известили в Telegram-канале фонда "Общественный вердикт".

В Европейский суд по правам человека обратились 79-летний Алексей Крюков и его 71-летняя жена Галина, а также 74-летний Виктор Козловский и 60-летняя Галина Кузнецова, которые были оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый, а также 50-летний Вячеслав Алейник и 42-летний Александр Власов, приговоренные к 20 часам обязательных работ за то, что в конце августа 2019 воспрепятствовали проезду грузовика с дизельным топливом к месту несостоявшейся стройки.

Полиция Усть-Вымского района Коми, на территории которого прошла акция протеста, обвинили 17 участников стихийной акции в "организации массового пребывания граждан в общественном месте", помешавшей проезду транспорта, и составили на них протоколы по редко применяемой "протестной" статье 20.2.2 КоАП РФ. Позднее суды соответствующим образом наказали поморцев.

Юрист "Общественного вердикта" Эрнест Мезак уточнил, что жалобы в ЕСПЧ поданы в отношении 15 человек, ещё по двум жалобы готовятся.

"По нашему мнению, основанному на разъяснениях Конституционного суда России, не было оснований для применения указанного положения кодекса, так как действия активистов были стихийными, и при этом они препятствовали движению не каких-то случайно оказавшихся в районе проведения схода автомобилей, а вполне конкретного бензовоза", - полагает Мезак.

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