18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:55

Суд оставил Абызова под арестом до конца года

фото ЗакС политика Суд оставил Абызова под арестом до конца года

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаила Абызова и другим фигурантам дела о мошенничестве до 25 декабря, передает ТАСС.

Под стражей, кроме Абызова, останутся бывший гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, замгендиректора "Ру-Кома" Михаил Русаков, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, экс-гендиректор "Ру-кома" Николай Степанов, глава совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.

Всего следствие считает, что у Абызова было 15 соучастников. Четверо объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, совместно с подельниками похитил 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". По данным СК, эти деньги были выведены из России и помещены на счета в банках на территории Кипра, а затем конвентированы в доллары США "для придания правомерного вида их владению".

Также СК полагает, что в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшоры, и при этом скрывал сведения о своем имущественном положении. По версии следствия, чтобы получить большую выгоду от продажи пакета своих акций, Абызов передал 78 млн рублей в качестве подкупа бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО", а те сообщили потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
9:55 Суд оставил Абызова под арестом до конца года

9:22 Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

23 сентября, 20:51 Под Калининградом историческое здание намерены трансформировать под туалет

23 сентября, 20:30 ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защитников Шиеса, наказанных за прерванную работу бензовоза

23 сентября, 20:10 Новым сенатором от Коми стала вице-спикер Госдумы Епифанова

23 сентября, 19:45 СК задержал руководителей подрядчика ремонта консерватории им. Римского-Корсакова

23 сентября, 19:44 Муниципал: Совет МО "Гражданка" решил не обращаться к министру внутренних дел России по инциденту с избитым активистом

23 сентября, 19:23 Смольный перестанет платить за капремонт домов в 2021 году

23 сентября, 19:07 Муниципал: Мундепы МО "Гражданка" решили не передавать полномочия ИКМО территориальному избиркому

23 сентября, 18:55 Смольный: В резервном фонде Петербурга осталось 10 млрд рублей из 31 млрд

23 сентября, 18:27 ЗакС и "дом-гроб"

23 сентября, 18:25 "Само собой": Бывший адвокат Ефремова Пашаев собрался на выборы в Госдуму

23 сентября, 18:03 ЗакС предложил штрафы до полумиллиона рублей за перекрытие мусорных площадок

23 сентября, 17:36 "Капчу снять немедленно": Памфилова потребовала убрать с сайта ЦИК "иезуитские" меры защиты

23 сентября, 17:01 В Смольном поведали, сколько дезинфицирующего раствора уходит на обработку транспорта

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru