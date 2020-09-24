Суд оставил Абызова под арестом до конца года

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаила Абызова и другим фигурантам дела о мошенничестве до 25 декабря, передает ТАСС.

Под стражей, кроме Абызова, останутся бывший гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, замгендиректора "Ру-Кома" Михаил Русаков, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, экс-гендиректор "Ру-кома" Николай Степанов, глава совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.

Всего следствие считает, что у Абызова было 15 соучастников. Четверо объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, совместно с подельниками похитил 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". По данным СК, эти деньги были выведены из России и помещены на счета в банках на территории Кипра, а затем конвентированы в доллары США "для придания правомерного вида их владению".

Также СК полагает, что в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшоры, и при этом скрывал сведения о своем имущественном положении. По версии следствия, чтобы получить большую выгоду от продажи пакета своих акций, Абызов передал 78 млн рублей в качестве подкупа бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО", а те сообщили потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании.