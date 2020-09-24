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15:25

Финансировавший транспортировку Навального в ФРГ глава НКО полагает, что политик будет восстанавливаться ещё месяц

фото ЗакС политика Финансировавший транспортировку Навального в ФРГ глава НКО полагает, что политик будет восстанавливаться ещё месяц

Основатель фонда Cinema for Peace Foundation Яка Бизил, поспособствовавший транспортировке российского политика Алексея Навального в берлинскую клинику из Омска, предположил, что на восстановление оппозиционера потребуется не менее месяца. Заявление общественника ретранслирует Reuters

"Он до сих пор не восстановился на 100%. Когда мы получили первые отчеты, было впечатление, что он быстро идет на поправку, но нам нужно быть осторожней. Я думаю, ему понадобится как минимум месяц, чтобы прийти в форму", - полагает Бизил.

Напомним, день назад, 23 сентября, врачи берлинской клиники "Шарите" выписали Навального из стационара. Всего оппозиционер находился на лечении 32 дня, 24 из которых провёл в коме, "отключившись" 20 августа по пути из Сибири в Москву. В инфекционной больнице в Омске, куда его первично доставили, местные специалисты ничего подозрительного в организме политика не обнаружили, заявив, что причиной его недомогания мог стать диабетический криз.

В то же время чуть позднее немецкие специалисты заявили об отравлении Навального боевым токсином из рода вещества "Новичок". Российская власть настаивает на своей непричастности к инциденту, в связи с чем и не возбуждает уголовного дела по факту произошедшего.

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