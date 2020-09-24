Смольный показал Петербургу бюджет

Комитет финансов опубликовал на своем сайте проект бюджета Петербурга на 2021 год. 6 октября его утвердит городское правительство, а затем он пройдет три чтения в Законодательном собрании. Разбираемся, на что и на кого пойдут деньги налогоплательщиков.

Комфин ожидает, что доходы городской казны в 2021 году составят 623,5 млрд рублей. Это на 50 с лишним миллиардов меньше составленного изначально, еще до эпидемиологического кризиса, прогноза на 2021 год. Выйти на докризисный уровень Смольный планирует к 2022 году. От предвыборных планов Александра Беглова заработать 1 трлн в 2024 году тоже не отказываются, хотя пока не понятно, как это сделать.

Расходная часть бюджета 2021 года составит 710,6 млрд рублей. По-прежнему значительные объемы город готов выделять на здравоохранение и социальные программы, хотя и не все. В 2021 году сокращается финансирование программы расселения коммунальных квартир и программы "Молодежи - доступное жилье". В сумме на них должны потратить порядка 1,3 млрд рублей. После весенней корректировки бюджета планировалось, что этот объем будет в три с половиной раза больше.

Об урезании жилищных программ стало известно в ходе сентябрьских "нулевых чтений" бюджета. Тогда глава жилищного комитета Виктор Борщев заявил, что финансирование вверенного ему органа необходимо увеличить вдвое. Представители сразу нескольких оппозиционных фракций Заксобрания заявили на это в беседе с ЗАКС.Ру, что готовят соответствующие поправки ко второму чтению бюджета. Но предложения оппозиционеров ежегодно игнорируются - последнее слово за губернатором и представителями "Единой России".

Комитету по здравоохранению финансирование увеличили. Вместо запланированных весной 95,7 млрд, он получит 103,4 млрд рублей. Это на 5,5 млрд меньше, чем было выделено в 2020 году.

Большую часть этих средств готовятся направить бюджетным, автономным и прочим некоммерческим медучреждениям города. Субсидии пойдут в том числе и на замену лифтов, ремонт, покупку нового оборудования и транспортных средств. 35,5 млрд направят на выплаты населению в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Более 8,5 млрд - на социальное обеспечение льготников.

Комитету по развитию транспортной инфраструктуры весной обещали выделить 54,8 млрд, но в бюджет заложили только 33,1 млрд. Это на 2,8 млрд меньше, чем в текущем году. Впрочем, на "нулевых чтениях" звучала сумма еще меньше. Основной объем финансирования пойдет на строительство (12,6 млрд) и ремонт (5,7 млрд) дорог. 300 млн направят на ремонт трамвайных путей.

На строительство новых станций метрополитена согласно проекту адресной инвестиционной программы заложено 7,4 млрд. Однако вице-губернатор Эдуард Батанов уже успел пообещать, что эту сумму увеличат до 10 млрд. Пока основные средства - 5,1 млрд - планируется направить на новые станции Красносельско-Калининской линии. Для Лахтинско-Правобережной линии отложен только 1,1 млрд.

Бюджет комитета по транспорту составил 53,1 млрд рублей, из которых 20,6 млрд - субсидия метрополитену. Во время весенней корректировки Комтрансу планировали выделить в 2021 году 76,1 млрд. Однако этого не произошло. В ходе "нулевых чтений" в Мариинском дворце представители комитета заверяли, что без увеличения финансирования рост цен на проезд в общественном транспорте будет неизбежен.

Комитет по печати, как и в текущем году, должен получить 2,5 млрд рублей. Из них 1,052 млрд - для телеканала "Санкт-Петербург". Председатель комитета Владимир Рябовол во время бюджетных совещаний в городском парламенте просил на 100 млн больше. Его просьба, вероятно, найдет отклик в сердцах многих депутатов ЗакСа, потому что деньги нужны были для развития сайта канала к парламентским выборам.

Остался прежним и объем финансирования бесплатной газеты "Петербургский дневник" и ее интернет-ресурса - 250 млн рублей. Хотя в ходе весенней корректировки бюджета планировалось, что в 2021 году издание получит меньше на 78 млн.

7,2 млн рублей по линии комитета пойдут на обеспечение контроля за равенством представленных в ЗакСе партий на государственных телеканале и радиостанции. На эту цель потратят почти на 2 млн меньше, чем в 2020 году. Остается только надеяться, что это не помешает наблюдениям за плюрализмом, а то наиболее рьяно критикующие Смольный оппозиционеры уже жалуются, что их выступления телеканалы не транслируют.

Немного увеличилось финансирование комитета по культуре. Если в ходе "нулевых чтений" звучала сумма 14,6 млрд, то к утверждению проекта бюджета планируемые расходы комитета выросли до 16,6 млрд. Это чуть меньше, чем было заложено на 2020 год и чуть больше, чем весной планировалось заложить на 2021-й.

Бюджет комитета по развитию туризма составил почти 1 млрд рублей, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Помимо субсидий подведомственным учреждениям и НКО, комитет должен получить, в частности, 171,2 млн рублей на развитие событийного туризма, 2,1 млн на развитие культурно-познавательного потенциала Петербурга и 308,9 тысяч на развитие социального туризма.

Еще 7,3 млн рублей комитет израсходует в рамках подготовки Петербурга к матчам перенесенного на 2021 год чемпионата Европы по футболу. Другим комитетам бюджетных средств на ЕВРО-2020 выделяется больше: комитету по физкультуре и спорту - 408,3 млн (не считая 6,7 млн для ООО "Зенит Арена"), по транспорту - 57,6 млн, по печати - 44,9 млн, по молодежной политике - 21 млн, по культуре - 15 млн.

Расходы на социальную политику составят 76,2 млрд рублей. На 3 млрд больше, чем планировалось весной и на 700 тысяч больше, чем в 2020 году. Основная часть этих средств приходится на субсидии и прочие выплаты бюджетным организациям и меры соцподдержки для различных групп населения.

Принадлежащий "Газпром экспорт" и возглавляемый миллиардером, гражданином Финляндии Геннадием Тимченко хоккейный клуб СКА получит в 2021 году 12,8 млн рублей из карманов налогоплательщиков. Деньги будут выделены в виде субсидии по линии комитета по физической культуре и спорту. Примерно столько же газпромовские хоккеисты получили и в 2020 году. Причем еще весной никаких "хоккейных" субсидий на 2021 год запланировано не было.

В собственные статьи расходов комитет финансов заложил 14 млрд рублей для резервного фонда города. На конец сентября в фонде, по словам председателя комитета Алексея Корабельникова, осталось около 10 млрд рублей. В разгар эпидемиологического кризиса его, напомним, увеличивали до 31 млрд.

Комфин, к слову, один из самых затратных органов исполнительной власти. На его содержание в 2021 году должно уйти 574 млн рублей. Дороже городу обходятся только администрация губернатора (1,9 млрд рублей) и КИО (673,4 млн). На содержание спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова выделили 3,7 млн рублей - на 200 тысяч меньше, чем в 2020 году. А вот расходы на содержание губернатора Александра Беглова увеличились с 3,6 до 3,8 млн рублей.

Комитету по образованию выделят 18,9 вместо изначально планировавшихся 21,4 млрд рублей. Помимо субсидий образовательным учреждением на выполнение госзадания и совершенствование материально-технической базы школ, часть бюджета будет направлена на проведение различных мероприятий. В том числе более 113 млн рублей на организацию конкурса "Ворлдскиллс", а еще 20 млн - на Петербургский образовательный форум.

Вообще, судя по заложенному в проект бюджета количеству трат на праздники, форумы и прочие мероприятия, второй волны коронавируса в Смольном боятся не сильно. На один только день выпускников "Алые паруса" комитету по печати выделят почти 35 млн рублей. Комитет по молодежной политике получит 34,2 млн на организацию Молодежного гражданского образовательного форума. Не путать с Патриотическим молодежным форумом - этот обойдется всего в 3,1 млн. Мероприятия с участием губернатора Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума будут стоить 15 млн рублей. Еще 10 млн - фестиваль "Почетные граждане Санкт-Петербурга". И так далее, вплоть до награждения победителей конкурса "Инвестор года" от комитета по инвестициям и проведение ежегодного фестиваля мороженого под патронажем комитета по промышленной политике, инновации и торговли.

Сергей Еремеев

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