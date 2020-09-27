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15:15

Петербургские "немитинги" хотят проводить каждый месяц

фото ЗакС политика Петербургские "немитинги" хотят проводить каждый месяц

Уличные акции, в ходе которых представители разных социальных и политических инициатив в прямом эфире высказываются на камеру по актуальным проблемам, будут проводить раз в месяц. Об этом объявил член Либертарианской партии Алексей Николаев в завершении первого подобного мероприятия 27 сентября. 

Акция состоялась у торгово-развлекательного центра "Галерея" и была посвящена первому году правления Александра Беглова в должности губернатора Петербурга. Поочередно выступили 10 человек. Поскольку митинговать им не разрешил Смольный, акцию назвали "немитинг". 

Сотрудники полиции тоже снимали выступавших на камеры, однако проведению мероприятия не препятствовали.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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