Губернатор Псковской области рассказал о новых очагах коронавируса

В еженедельном обращении к жителям Псковской области глава региона Михаил Ведерников известил о новых выявленных очагах COVID-19 - в Невельской межрайонной больнице, в Опочецком индустриально-педагогическом колледже и в Павской средней школе Порховского района.

В межрайонной больнице коронавирус подхватили пять медиков, 68 пациентов находятся под наблюдением врачей.

В колледже заболели 13 преподавателей и учеников: заболевшие изолированы, остальные учащиеся и персонал - под наблюдением.

Общеобразовательная школа в Порховском районе полностью перешла на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19 среди школьников и учителей. Ведерников уточнил, что учебное заведение является малокомплектным, поэтому перевести его на удалёнку было не сложно.

Всего в Псковской области на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены 7 классов в школах региона.